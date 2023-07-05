وكيل ميندي يحسم موقفه من العروض السعودية والرحيل عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - حسم وكيل الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الايسر لفريق ريال مدريد الإسباني موقفه من الرحيل عن صفوف المرينجي بالانتقال إلى أحد أندية السعودية في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت قد أشارت تقارير لرغبة أندية سعودية بضم اللاعب ميندي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

تحدث لو مي وكيل فيرلاند ميندي، بشأن تلك التقارير التي تفيد لتلقي اللاعب عروض من أندية بالدوري السعودي.

أضاف وكيل ميندي:" لا يوجد أي شئ من هذا القبيل بشأن عروض من الدوري السعودي، كل يوم التقارير تكتب عن لاعب جديد سينتقل إلى الدوري السعودي، على رأسهم مبابي، لكن لم يحدث شئ بعد ذلك".

وتابع حديثه، أن أندية الدوري السعودي تريد ضم العديد من اللاعبين في تلك الفترة، لكن بالنسبة لموكلي ميندي، الكلام غير صحيح وعار تماما من الصحة، هو في ريال مدريد وكل شئ على ما يرام.

ولم يشارك ميندي كثيرا مع ريال مدريد كثيرا في الموسم الماضي، بعد تكرر الإصابات لديه، وخاض 18 مباراة وصنع هدف وحيدًا.

ولعب ميندي 28 مباراة في كافة المسابقات مع ريال مدريد، في الموسم الماضي، وتوج معهم بكأس إسبانيا والسوبر الأوروبي قبل بداية الموسم.



ماني على رادار أهلي جدة

يبحث أهلي جدة السعودي التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجح في العودة سريعًا لدوري "روشن" للأندية المحترفة، عقب هبوطه خلال الموسم قبل الماضي.

يستهدف الفريق السعودي التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، للانضمام إليه خلال الموسم الجديد.

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن أهلي جدة وضع ماني كهدف أساسي للتعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم صفوفه للموسم المقبل.

أوضحت أن إدارة أهلي جدة لديها إصرار كبير على ضم ماني خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح الفريق في التعاقد البرازيلي فيرمينو خلال اليومين الماضيين.

شددت التقارير على أن أهلي جدة ليس الفريق الوحيد في دوري "روشن"، الذي يريد التعاقد مع ماني، لكن هناك عددًا من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، خصوصًا بعدما علموا بتوتر العلاقة بينه وبين عدد من زملائه بالفريق.