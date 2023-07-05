محمد شحاتة: تدربت على هدفي في شباك غينيا كثيرا قبل البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد شحاتة لاعب منتخب مصر الأولمبي بعد التأهل الرسمي لأولمبياد باريس و التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

أكد اللاعب عن بالغ سعادته بعد صعود المنتخب لأولمبياد باريس 2024 لاعبي المنتخب والجهاز الفني قدم كل شئ لتحقيق هذا الإنجاز خلال البطولة الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

تصريحات محمد شحاته

أشار شحاتة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: هدفي في شباك غينيا تدربت عليها من قبل البطولة، وأسعى دائما لتقديم مستويات جيدة ومساعدة المنتخب لتحقيق النجاحات.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: ميكالي عقليته مختلفة عن كل المدربين، وشخصيته تظهر على اللاعبين في أرض الملعب، ووائل رياض أيضا يبذل مجهود كبير في المنتخب.

وتابع: محمد بركات يقف دائما بجانب كل اللاعبين، وهدفه ان اللاعيبة تكون مرتاحة في كل معسكر

أتم حديثة :لاعبي المنتخب والجهاز الفني تشعر بالفخر لأننا جعلنا الشعب المصري سعيد، وهدفنا تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا.

نجح المنتخب المصري الأولمبي التأهل الرسمي لأولمبياد باريس لعام 2024 ونهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعدما فاز على منتخب غينيا بهدف دون رد

وسجل محمد شحاتة هدف التأهل من قذيفة سكنت شباك حارس غينيا في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول بصناعة محمد قطة.

حافظت كتيبة الفراعنه على آمال المنتخب المصري في الحفاظ على التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

يخوض منتخب مصر الأولمبي، النهائي القاري السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري، الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، عندما يواجه منتخب المغرب.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب الفوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية إثر تغلبه على نظيره مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط فى نصف النهائي والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد التعادل الإيجابي 2-2 فى الوقتين الأصلي والإضافى.

وفقًا لنظام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا يصعد أول وثاني كل مجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، حيث يلعبان بنظام المقص في الدور قبل النهائي لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.