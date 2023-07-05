أهلي جدة يستهدف ضم ساديو ماني من بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث أهلي جدة السعودي التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجح في العودة سريعًا لدوري "روشن" للأندية المحترفة، عقب هبوطه خلال الموسم قبل الماضي.

يستهدف الفريق السعودي التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، للانضمام إليه خلال الموسم الجديد.

تفاصيل استهداف أهلي جدة لـ ماني:

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن أهلي جدة وضع ماني كهدف أساسي للتعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم صفوفه للموسم المقبل.

أوضحت أن إدارة أهلي جدة لديها إصرار كبير على ضم ماني خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح الفريق في التعاقد البرازيلي فيرمينو خلال اليومين الماضيين.

شددت التقارير على أن أهلي جدة ليس الفريق الوحيد في دوري "روشن"، الذي يريد التعاقد مع ماني، لكن هناك عددًا من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، خصوصًا بعدما علموا بتوتر العلاقة بينه وبين عدد من زملائه بالفريق.

في سياق متصل، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أهلي جدة تواصل بالفعل مع ماني من أجل معرفة رأيه فيما يخصص لعبه في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

أشارت إلى أن اللاعب لم يتخذ القرار النهائي حول رحيله عن بايرن ميونخ، لكنهم سينتظرون قراره، فيما يخص لعبه في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

الدوري السعودي بوصلة نجوم العالم:

نجحت الأندية السعودية في إتمام التعاقد مع لاعبين عالميين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما استطاع الهلال جلب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي السابق، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون.

كما تعاقد اتحاد جدة مع الثنائي الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي السابق، وكريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق، والبرتغالي جوتا، قادمًا من سيلتك الاسكتلندي.

بالإضافة إلى تعاقد النصر مع عدد من اللاعبين، إذْ ضمَّ نجم إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش، ومن قبله كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

في سياق متصل، يبحث أهلي جدة عن المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، بعد الانتدابات القوية التي يُجريها الفريق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رؤية الإدارة في ضرورة تحقيق أحلام الجماهير.