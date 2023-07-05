الهلال والنصر يتصارعان على ضم محمد صلاح من ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - تسيطر حالة من القلق لدي جماهير ليفربول الإنجليزي بسبب غموض مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، بعد الأنباء التي ترددت خلال الاَونة الأخيرة عن اهتمام عدد من الأندية السعودية بالتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث الهلال السعودي التعاقد مع محمد صلاح، بعدما تعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح مطلوب من الثنائي النصر والهلال، بعدما دخل الثنائي في صراع قوي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن العالمي يبحث عن التعاقد مع صلاح من أجل الجمع بينه وبين كريستيانو رونالدو، بعدما استطاع النصر التعاقد مع النجم البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

في نفس السياق أكدت ضبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن هناك منافسة قوية قادمة بين الهلال والنصر من أجل التعاقد مع صلاح من ليفربول.

وشددت على أن الزعيم جس نبض محمد صلاح بأكثر من طريقة ومن خلال عدد من الأشخاص على رأسهم وكيل أعماله رامي عباس.



عدم التفريط في محمد صلاح

وكان ليفربول قد أكد على عدم التفريط في محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، ووجه تحذير للأندية السعودية من التفاوض مع "مو" بسبب تمسك النادي الإنجليزي باللاعب، بالإضافة إلى أن الدولي المصري يمتلك تعاقد مع الريدز يمتد حتى صيف 2025 المقبل.

وأصبح الدوري السعودي بوصلة العديد من نجوم العالم، بعدما تعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وأهلي جدة مع الحاري ميندي والبرازيلي فيرمينو.

في سياق متصل، أوضحت تقارير صحفية تلفزيونية أن أهلي جدة السعودي يستهدف الفرنسي جوناثان أيكوني، لاعب فيرونتينا الإيطالي، بعدما أصبح اللاعب ضمن اهتمامات إدارة قلعة الكؤوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُجيد أيكوني اللعب في مركز الجناح الأيمن، كما يلعب في مركز صناعة اللعب والمهاجم الوهمي.

وينتهي عقد النجم الفرنسي مذات الأصول الكونجولية مع فيورنتينا في صيف 2026، لكنه يرغب في خوض تجربة احتراف جديدة خلال الفترة المقبلة، كما مثل أيكوني عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها باريس سان جيرمان وليل الفرنسيين وفيورنتينا خلال مسيرته الكروية حتى الاَن.