صبحي يُكرم العاملين بالإدارة الهندسية بوزارة الرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - لجهودهم خلال الفترة الماضية فى إنجاز المشروعات

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم العاملين بالإدارة العامة للإدارة الهندسية بالإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية - علي جهودهم خلال الفترة الماضية، بحضور الأستاذ محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتورة داليا رضا مدير عام الإدارة الهندسية، وفريق عمل الإدارة.

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وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير للعاملين بالإدارة الهندسية علي حجم الانجازات التى تمت فيما يتعلق بمعدلات انجاز المشروعات الإنشائية فى مختلف محافظات الجمهورية ، مشيرًا إلي أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الدولة ونهج وزارة الشباب والرياضة في تكريم أبناءها المجتهدين والمتفانين في عملهم.



ومن جانبه، قدم محمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية الشكر لوزير الشباب والرياضة علي هذا التكريم، والذي يعد تعظيماً لجهود النماذج المتميزة من العاملين، ويعكس مدي التقدير لكافة المجهودات العظيمة التي تخدم الوطن.

الشباب والرياضة تقدم عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية

في سياق أخر اعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (ايجيكوبت) عن اقديم عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرص تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، حيث أنه يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل، فالتدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد .

ومن جانبها أكدت منال جمال - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي أهمية هذه التدريبات للشباب، ومدي حرص الإدارة المركزية علي التنوع في التدريبات التي توفرها للشباب ومتابعة تنفيذها لتحقيق اقصي استفادة منها.

ويتم تقديم منح في المجالات التالية:

١- دورة فني صيانة أجهزة منزلية (غسالة – بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة)

٢- التبريد والتكييف.

٣- النظم الكهربائية المتكاملة

تفاصيل الكورسات:

- الكورسات مجانيه تماماً

- التدريب مسائي.

- التدريب اوفلاين

- ٤ ايام بـ الاسبوع لمدة شـهر ونصف.

- التدريب بوسط البلد

شروط الالتحاق

شروط عامة:

١-خريج/ة فقط وليس للطلاب.

٢- السن من 18 : 35 سنة.

٣-موقف التجنيد محدد للذكور.

٤-الجدية والالتزام

٥-اجتياز المقابلة الشخصية.

٦-مؤهل عالي / مؤهل متوسط وفوق متوسط

٧-يفضل متفرغ او ليس لديه عمل.

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