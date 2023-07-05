برشلونة يعلن تعاقده مع لاعب ريال سوسيداد.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف برشلونة عن تعاقده مع إينيجو مارتينيز، في صفقة انتقال حر، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع فريقه السابق ريال سوسيداد، لينضم للبارسا.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إتمام تعاقده مع اللاعب، بعد المفاوضات القوية بين النادي واللاعب، والتي انتهت بضم مارتينيز لقلعة “كامب نو”.



وأوضح برشلونة أن العقد سيكون لمدة موسمين مقبلين حتى يونيو 2025، كما أن العقد المبرم بين اللاعب والبلوجرانا سيتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 400 مليون يورو.

وأوضح البارسا أن تقديم اللاعب لوسائل الإعلام العالمية والإسبانية سيكون في وقت لاحق.

برشلونة يبحث عن العودة التتويج بدوري الأبطال

نجح برشلونة في تحقيق لقب الدوري الإسباني بعد الغياب الذي دام لعدة سنوات عن التتويج بالألقاب المحلية، حيث حقق اللقب بفارق كبير عن ريال مدريد تخطى الـ 10 نقاط.

ويرغب برشلونة في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، بعد العناصر القوية التي ضمها الفريق ضمن صفوفه وعلى رأسها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبلي والثنائي بيدري وفاتي.

ويحاول تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، التعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الموسم الماضي، والتي اعتبرته جماهير البلوجانا مميزًا بسبب التتويج بالليجا وكأس السوبر.