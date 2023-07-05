شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى.. بيرسى تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية وصعبة عندما يلتقي مع الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين نظرا لطموحات الفريقين المتضاربة من مواجهة الليلة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ويسعى الأهلي للفوز الليلة للاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الذي حصده الغريم التقليدي، الزمالك خلال آخر موسمين، بينما يأمل الدراويش في تحقيق الانتصار للتقدم في الترتيب.

وحال فوز الأهلي في المباريات الـ 3 المقبلة، فإن ذلك يُعني حسم تتويجه بلقب الدوري الممتاز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم تأجيلها من الجولة 31 من المسابقة.