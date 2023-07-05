شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب الأوليمبى: التعادل مع النيجر كان سببا للتأهل وزيارة فيتوريا دفعة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حرب مدير المنتخب الأولمبى، أن التعادل مع منتخب النيجر فى أولى مباريات المجموعة كان سببا فى تأهل المنتخب الأوليمبى لأولمبياد باريس 2024 والوصول إلى نهائى أفريقيا.

وقال محمود حرب فى تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور: "التعادل مع النيجر فى بداية مباريات المنتخب فى المجموعة كان دافع قوى وأحد أسباب تأهل المنتخب لأولمبياد باريس 2024".

وأضاف مدير المنتخب: "زيارة فيتوريا منحت لاعبى المنتخب الأولمبى دفعة قوية قبل مباراة غينيا، وروى فيتوريا سيتواجد فى مباراة منتخب مصر أمام المغرب فى نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد تواجده فى مباراة غينيا".

وتابع محمود حرب: "المنتخب الأولمبى لا يعانى من إصابات قبل مواجهة المغرب فى نهائى كأس الأمم أفريقيا، والكل جاهز ومتحمس لهذه المباراة ونعد الجميع بالعودة بكأس أفريقيا".

ونجح البرازيلي روجيرو ميكالي في فرض أسمه في تاريخ الكرة المصرية بعد نجاحه في قيادة المنتخب للتأهل لاوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز أمس على غينيا بهدف دون رد ليتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا لمواجهة المغرب يوم 8 يوليو الجاري .

خاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية و وودية نجح في الفوز في 10 مباريات و التعادل في 7 ولم يتلقي أي هزيمة.

كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.