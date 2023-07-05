شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهو مانلقى الضوء عليه في السطور التالية..

س: ماموقف الأهلى والإسماعيلى فى جدول الدوري ؟

ج: يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 69 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 21 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ51هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

س: من يدير مباراة الأهلى والإسماعيلى تحكيمياً؟

ج: يدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من أحمد الغندور، حكما للساحة، أحمد حسام طه ومحمد عزازي كمساعدين، عاطف حسين حكمًا رابعًا، حسام عزب حكم الفيديو، عمر فتحي مساعد حكم فيديو.

س: ماذا يحتاج الأهلى والإسماعيلى من كلاسيكو الليلة ؟

ج: يسعى الأهلي للفوز الليلة للاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الذي حصده الغريم التقليدي، الزمالك خلال آخر موسمين، بينما يأمل الدراويش في تحقيق الانتصار للتقدم في الترتيب.

س: ماذا فعل الأهلى والإسماعيلى فى آخر ظهور بالدوري ؟

ج: تعادل الأهلى مع فيوتشر سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى ؟

ج: ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.