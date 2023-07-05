شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عبد المعز يتوج بأول ذهبية لمصر بالبطولة الأفريقية للبوتشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اللاعب سمير عبد المعز على الميدالية الذهبية الأولى لمنتخب مصر للبوتشا فى البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ونجح اللاعب سمير عبد المعز فى تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب جنوب أفريقيا.

ومنذ انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للبوتشا المؤهلة لباريس 2024 شهدت سلسلة انتصارات للمنتخب المصرى حيث فوز اللاعب مهند امين على بطل جنوب افريقيا وفازت تسنيم جودة على بطلة جنوب افريقيا وحققت هناء محمد الفوز على بطلة توتس

من جانبه أعرب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل عن سعادته الكبيرة بعد حصد اول ذهبية لمصر.

وقال الدكتور أحمد آدم أن البعثة المصرية قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والفوز باكثر من ميدالية خلال منافسات البطولة.

وكشف احمد آدم أن منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا فى نسختها الحالية غاية فى القوة نظراً لانها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

ونجح الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغى برئاسة الدكتور أحمد آدم فى استضافة البطولة على الأراضى المصرية لأول مرة فى تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.