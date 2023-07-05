شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي كالتالى : "أحمد الغندور، حكما للساحة، أحمد حسام طه ومحمد عزازي كمساعدين، عاطف حسين حكمًا رابعًا، حسام عزب حكم الفيديو، عمر فتحي مساعد حكم فيديو".

وسبق وأدار أحمد الغندور 17 مباراة للأهلى، حقق الفوز فى 13 لقاء منها وتعادل سلبياً فى أربعة مباريات ولم يخسر، وكانت آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام البنك الاهلى وفاز المارد الاحمر بهدف دون رد فى الاسبوع الخامس عسر لمسابقة الدوري الحالية.