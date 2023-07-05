شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 5 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية منها ، الاهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الليلة وعودة بلحاج لتدريبات الزمالك.

فيوتشر يطلب من الأهلى مهلة 8 أيام لإعلان القرار النهائى بشأن رضا بوبو

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن نادى فيوتشر طلب مهلة من النادى الأهلى ثمانية أيام لحسم القرار النهائى بشأن صفقة انتقال لاعبه محمد رضا بوبو للقلعة الحمراء.

الأهلى يستدرج الإسماعيلى الليلة لاستعادة الانتصارات وحسم الدرع الـ43

يخوض فريق الأهلي مباراة قوية وصعبة عندما يلتقي مع الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين نظرا لطموح الفريقين المتضاربة من مواجهة الليلة.

كهربا يجهز مذكرة قانونية للفيفا يطلب مهلة جديدة لسداد غرامة الـ2 مليون دولار

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل المذكرة التى يعكف محمود كهربا لاعب الأهلى برفقة محاميه لإرسالها للفيفا بشأن الغرامة الموقعة عليه.

الأهلى يضم لاعب سيراميكا مقابل 7 ملايين جنيه.. وهذه تطورات صفقة الشناوى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى استعاد جهود نجمه محمد شكرى لاعب سيراميكا مقابل 7 ملايين جنيه لتدعيم الجبهة اليسرى للمارد الأحمر فى الموسم المقبل.

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والاسماعيلي فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أحمد بلحاج ينتظم فى مران الزمالك بعد عودته من الإجازة وتعليمات خاصة لـ شبانة

انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء،استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تعرف على أول طلبات برونو روماو فى فاركو قبل مواجهة المصرى