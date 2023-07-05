شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يختار حكما واحدا فقط للترشح للدراسة الدولية للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برعاية اللجنة الأولمبية يوم الجمعة القادم اختبارات للحكام المحليين لاختيار حكم واحد فقط للمشاركة فى الدراسة الدولية التى ينظمها الاتحاد الافريقى بالمغرب شهر نوفمبر القادم.

وحرص مؤخرا ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، على تلبية دعوة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقى، إلى دولة المغرب الشقيقة، وذلك لحضور توقيع عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للرجال، والتنسيق فى الموضوعات المشتركة بين الاتحادين المصرى والإفريقي.

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية، بالقاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين.