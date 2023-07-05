شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: محمد عواد تعافى من الإصابة وملتزم فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، أن محمد عواد حارس الفريق الأبيض تعافى من الإصابة التى لحقت به فى عضلة السمانة وأبعدته عن التواجد فى قائمة الفريق طوال الفترة الماضية.

قال عبد المنصف خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن عواد شارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى عقب تعافيه من الإصابة موضحاً أن الحارس ملتزم فى المران وبتنفيذ المهام المكلف بها من أجل تجهيزه فنياً للعودة سريعاً إلى صفوف الفريق.

أوضح "أوسة" أن محمد عواد يتدرب بكل قوة من أجل المنافسة للعودة لحماية عرين الزمالك، مشيراً إلى أن الحارس يشعر براحة داخل صفوف الفريق الأبيض،ولاصحة للأنباء التى يتم تداولها بشأن شعوره بالغضب لتواجده على دكة البدلاء.

أشار مدرب حراس الزمالك إلى أنه لا يوجد فرق معه بين الحارس الأساسي أو البديل،موضحاً أن محمد صبحى ومحمد عواد وكذلك الحراس الصغيرين فى السن معيار تقييمهم واحد وهو الاجتهاد وتنفيذ التعليمات المطلوبة.

كشف محمد عبد المنصف،عن موقف محمد عواد من المشاركة فى مباراة فيوتشر المقبلة والمقرر لها يوم 8 يوليو الجاري على استاد السلام ضمن مافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز مؤكداً أن الأمر يتوقف على مدى جاهزيته الفنية حتى لا يتم الاستعجال عليه خوفاً من أن تطارده الإصابة مرة أخرى.

واختتم مدرب حراس الزمالك حديثه قائلاً:" استبعاد عواد طوال الفترة الماضية كان بسبب الإصابة وليس لأى شئ أخر،وعواد من الحراس الكبار أصحاب الخبرة العالية ومن العناصر والركائز الأساسية فى صفوف فريق الزمالك".