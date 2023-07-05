شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مواجهات الأهلى والإسماعيلى فى كل البطولات قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الاسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 69 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 21 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ51هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

ويعتبر الأهلى هو الأكثر الفرق الذى لعب ضد الإسماعيلى فى 6 بطولات مختلفة،ونرصد مشوار كل بطولة كالتالى :

مباريات الدورى العام

122 مباراة جمعت الفريقين 64 فوز للأهلى 36 تعادل 22 فوز للاسماعيلى 180 هدف سجلها الاهلى 95 هدف سجلها الاسماعيلى 8-0 اكبر فوز 1-0 نتيجة أخر مباراة جمعت الفريقين لصالح الاهلى

ملعب الإسماعيلى .. فاز 16 تعادل 17 خسر 24 له 53 هدفًا عليه 82 هدفًا كلين شيت 12 مباراة

ملعب الأهلى .. فاز 5 تعادل 18 خسر 34 له 35 هدفًا عليه 86 هدفًا كلين شيت 11 مباراة

مباريات فاصلة .. فاز 1 خسر 2 له 5 أهداف عليه 5 أهداف كلين شيت مباراة واحدة

أهداف لاعبى عن الإسماعيلى عن طريق 58 لاعبًا بدون الهدف المفقود ولاعب الأهلى فى مرماه .. عوض عبد الرحمن 5 أهداف ، بشير عبد الصمد 4 أهداف ، فتحى نافع وصلاح أبو جريشة وعماد سليمان ومحمد فكرى الصغير ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل 3 أهداف لكلا منهم ، أميرو وشحته وزكى عبد الرحمن ورضا وعلى أبو جريشة وحماده المصرى ومحمد حازم وفوزى جمال وجون أوتاكا وعمرو فهيم ومحمد محسن أبو جريشة وعمر جمال هدفين لكلا منهم ، على عمر وديمان وسيد أبو جريشة وفؤاد جبر وبابكر ومحمد معاطى وحسين يوسف وسيد حامد ويسرى طربوش وسيد عبد الرازق بازوكا وأسامه خليل وعلى يونس وصبرى المنياوى وخالد القماش وعاطف عبد العزيز وأحمد العجوز وأحمد رزق وإيهاب جلال وحمزه الجمل وعصام عبد العال ومجدى الصياد وخالد بيبو وإسلام الشاطر وعطيه صابر وحسنى عبد ربه وعبد الله السعيد ومحمد حمص وأحمد صديق وأحمد على وشادى محمد وعبد الله الشحات وجودوين وعمرو السولية وإيمانويل بناهينى ولسعد الجزيرى وكريم بامبو وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم بجانب هدف مفقود ولاعب الأهلى فى مرماه

مباريات كأس مصر

لعب 16 مباراة فاز 5 تعادل 1 خسر 10 له 13 هدفًا عليه 30 هدفًا كلين شيت 4 مباريات ” فاز باللقب مرة واحدة خسر مرتين منهم بضربات الترجيح ”

الهدافين .. محمد بركات وجون أوتاكا هدفين لكلا منهما سيد شارلى وآمين دابو ومجدى الصياد وأحمد فكرى الصغير ومحمد محسن أبو جريشة هدفًا لكلا منهم و4 أهداف لم يستدل عليهم حتى الآن

مباراة السوبر المصرى

لعب مباراة واحدة تعادل 1 له هدفًا عليه هدفًا، قبل أن يخسر الدراويش بضربات الترجيح

سجل الهدف .. محمد حمص

مباريات البطولات الأفريقية

لعب 4 مباريات فاز 1 تعادل 2 خسر 1 له 6 أهداف عليه 5 أهداف كلين شيت مباراة واحدة

الهدافين .. أحمد على هدفين ومحمد حازم ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله الشحات ومعتصم سالم هدفًا لكلا منهم

مباريات البطولة العربية

لعب 2 مباريات فاز 1 خسر 1 له 4 أهداف عليه هدفًا كلين شيت مباراة واحدة

الهدافين .. إسلام الشاطر وسيد معوض وعبد الرحمن تراورى ومحمد يونس هدفًا لكلا منهم

مباراة بكأس رابطة الأندية المحترفة

لعب مباراة تعادل 1 له هدفًا عليه هدفًا

سجل الهدف .. البوليفي كارميلو ألجازنارا