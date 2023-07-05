شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى أول المرشحين لانتخابات الإسماعيلى على مقعد "نائب الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عمرو زكى بأوراق ترشحه في انتخابات النادى الإسماعيلى، على مقعد نائب الرئيس، والتي تم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم الأربعاء وحتى 11 يوليو الجاري.

وأعلن النادى الاسماعيلى إجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد في 19 أغسطس المقبل بداية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء كما حدد فتح باب الترشح للانتخابات 5 يوليو الجاري وحتى 11 من نفس الشهر كما كشف عن أخر موعد لتجديد كارنيهات العضوية في 4 أغسطس المقبل.

في سياق آخر، يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم مباراة هامة مع الأهلى، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها مساء غد الأربعاء.

ويدخل الإسماعيلى مواجهة الأهلى بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية بهدف الابتعاد عن مناطق صراع الهبوط التى يقبع فيها حاليا الفريق.

ويمتلك الإسماعيلى 7 لاعبين مهددون بالإيقاف عن مواجهة الداخلية المصيرية حال حصولهم على إنذار أمام الأهلى، وهم كل من: باهر المحمدى، عصام صبحى، محمد نصر، محمد حسن، سيرجى أكا، محمود الشبراوى، محمد الشامى.