رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم ماسون ماونت حتى 2028

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميا، عن ضم ماسون ماونت قادما من تشيلسي بموجب عقد يستمر حتى يونيو 2028، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وقال ماسون ماونت: "ليس من السهل ترك النادي الذي نشأت فيه، لكن مانشستر يونايتد سيقدم تحديًا جديدًا مثيرًا خلال المرحلة التالية من مسيرتي بعد أن تنافست ضدهم، أعرف مدى قوة الفريق الذي انضممت إليه، ولا أطيق الانتظار لأكون جزءًا من تلك المجموعة والفوز بالبطولات الكبرى".

وواصل ماونت "يمكن للجميع أن يرى أن النادي قد خطى خطوات كبيرة للأمام تحت قيادة إريك تن هاج. بعد أن التقيت بالمدرب وناقشت خططه، لم أستطع أن أكون أكثر حماسة لخوض المواسم المقبلة، وأنا مستعد للعمل الشاق المتوقع هنا"

وأتم "أنا طموح للغاية؛ أعرف كم يكون شعور الفوز بالبطولات الكبرى رائعًا وما يتطلبه الأمر. سأبذل قصارى جهدي لتجربة نفس الشعور مرة أخرى في مانشستر يونايتد".