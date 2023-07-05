شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية وصعبة عندما يلتقي مع الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين نظرا لطموحات الفريقين المتضاربة من مواجهة الليلة.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 50 مباراة، حقق الفوز فى 37 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 92 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 33 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

وحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز على الإسماعيلي وعدم النظر إلى نوع المنافس أو الظروف المحيطة للمباراة، محذرا اللاعبين من قوة الإسماعيلي الذي سيقدم أفضل مستوى له من أجل الحفاظ على حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز والهروب من منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الإسماعيلي خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب الدراويش وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.