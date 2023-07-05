شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى سموحة بعد مشاركة حسام حسن بتدريبات الكرة واقتراب جاهزيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى في تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق إنبى المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

واقترب حسام حسن من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وأصبح مشاركته أمام إنبى في المباراة المقبلة كبيرة جدا حيث يحتاج أقل من 10 أيام ليكون جاهزا للمباريات بشكل كامل.

هذا وكان تعرض حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى لإصابة قوية أمام فريق غزل المحلة فى المباراة التى انتهت بفوز سموحة بهدفين نظيفين فى بطولة الدورى، وأثبتت الأشعة التى خضع لها حسام حسن معاناته من كسر فى شظية القدم.

وطالب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، جهازه الطبي بسرعة تجهيز حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى للمباريات المصيرية المقبلة فى بطولة الدورى.

ويسعى أحمد سامى للاستعانة بحسام حسن فى المباراتين المقبلتين أمام إنبى والمصرى، والتى يحتاج فيها الفريق لثلاث نقاط لضمان البقاء فى الدورى، بعدما اشتعل الصراع بين 7 أندية في قاع الدورى منها سموحة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.