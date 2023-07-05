شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتتح الرخصة التدريبية D7 وD8 فى الشرقية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اتحاد الكرة المصري مساء اليوم ، الرخصة التدريبية D7 وD8 للدارسين، في محافظة الشرقية، تحت إشراف إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة الدكتور جمال محمد على.

ويشهد اليوم حفل الافتتاح والمقابلة الشخصية مع الدارسين، على أن تبدأ غدا الخميس المحاضرات العلمية والنظرية.

وتشهد الرخصة تواجد 60 دارسًا يتم تقسيمهم على مجموعتين بواقع 30 دارس لكل مجموعة، لتحقيق الاستفادة المطلوبة من الدورة التدريبية.

ويحضر الدورة جمال محمد على مدير إدارة المدربين، ومعه من اتحاد الكرة الدكتورة دينا الرفاعي، كما يحضر سمير عبد العظيم المدير التنفيذي لإدارة الرخص التدريبية.

وفي وقت سابق أنهى جمال محمد علي مدير اداره المدربين بالاتحاد المصري لكره القدم، فعاليات الرخصة D5 و D6، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية الدبلومة الأفريقية بمشاركه 59 متدربا.

وأستمرت الدورة السابقة لمده ثمانية ايام بعدد 64 ساعه وتقام الدورة تحت رعاية الحاج عامر حسين واشراف حسن اسماعيل والمحاضر الرئيسي الدكتور هشام حمدو، وقام وقتها انسان عاشور بمراجعه جميع اوراق الدارسين وتشمل المحاضرات 60% عملي و 40% نظري وهي تؤهل المدربين للعمل في الاكاديميات والبراعم، ووجه الدكتور جمال محمد علي الشكر لمجلس اداره فرع الإسكندرية والعاملين علي الاهتمام والنظام والاعداد الجيد لتنظيم الدبلومة.