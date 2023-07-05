شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يكثف مفاوضاته للتعاقد مع صلاح باشا من الدورى الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى فاركو مفاوضاتهم مع نادى جويجليانو الإيطالي للتعاقد معه مهاجمه المصري صلاح الدين باشا لتدعيم هجوم الفريق البرتقالى في الموسم المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ 20 عاماً لصفوف جيوجليانو كالسيو أحد أندية دوري الدرجة الثالثة فى ايطاليا في يناير الماضي قادمًا من صفوف شباب نادي أودينيزي الإيطالي بشكل نهائى ، وكان صلاح باشا أحد لاعبي قطائع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى أودينيزي الإيطالي.

صلاح باشا كان قد شارك مع فريق أودينيزي تحت 19 عاما في 38 مباراة وسجل خلالهم 15 هدفا وصنع 5.

فى سياق أخر، يضع مسئولو نادى فاركو فى الوقت الحالى الرتوش الأخيرة على أولى صفقات الفريق البرتقالى، حيث اقترب النادى البرتقالى من التعاقد مع عبد الرحمن أسامة شيكا لاعب خط وسط طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانتهت فترة إيقاف القيد التى عانى منه فاركو طوال الموسم الحالى بسبب التعاقد مع السودانى سيف تيري من صفوف المريخ.

ويرغب فاركو فى التعاقد مع شيكا صاحب الـ 24 عاماً لمدة خمسة مواسم مقبلة لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.