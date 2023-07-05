أموال السعودية تجذب نجوم العالم رغم المخاطر

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت أموال الأندية السعودية وصندوق الاستثمار السعودي على رغبات وأحلام نجوم العالم خاصة في الأندية الأوروبية، وأصبح أكبر عدد من اللاعبين مجبر على الانتقال لدوري روشن في الموسم المقبل بسبب المقابل المادي المقدم للاعبين.

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نجوم العالم يفرطون في التاريخ من أجل المال

تصل رواتب الأندية السعودية للاعبين ما بين 30 مليون دولار لما هو غير متوقع، ورفض عدد من نجوم العالم استكما مسيرتهم في الدوريات الأوروبية والانتقال للدوري السعودي، حيث راتب سنوي كبير للغاية، مقابل التخلي عن التواجد في صفوف المنتخب الأول والابتعاد عن دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى احتمالية الاعتزال الدولي المبكر من المنتخبات الوطنية.

فقد وصل راتب كريم بنزيما السنوي مع نادي الاتحاد إلى 800 مليون ريال سعودي في الموسم نظير موافقته على الانتقال للنمور، والآن هو بالفعل بعيد عن المنتخب الفرنسي، لكن احتمالية عودته للديوك قد تكون أصعب بسبب ابتعادة عن المنافسات الأوروبية “في وجهة نظر الجمهور”.

كوليبالي ساستخدم راتبي لخدمة أفراد أسرتي والفقراء

وقال كاليدو كوليبالي أنه وافق على عرض نادي الهلال بسبب المقابل المادي الذي سيستخدمه لخدمة أفراد أسرته والفقراء في دولته بالسنغال، مؤكدًا بأنه وافق على عرض الهلال بسبب المالي، فمن المقرر أن يحصل كوليبالي على راتب 30 مليون يورو، بينمامان يحصل على راتب سنوي مع نادي تشيلسي يقدر بـ 8 مليون يورو في الموسم الواحد.

نيفيز مجبر على عرض الهلال بسبب المقابل المادي

راتب نيفيز مع الهلال وصل إلى 25 مليون يورو بينما كان يحصل في نادي ولفرهامبتون الانجليزي على 2.6 مليون يورو في الموسم الواحد، وبالرغم من امتلاك اللاعب لعدة عروض من أندية أوروبية لكنه أصبح "ضعيفًا" أمام عرض الهلال الذي لن يحصل على مثله في أي نادي بالدوريات الأوروبية أو حول العالم سوى في المملكة العربية السعودية.

سيحصل كريستيانو رونالدو على راتب سنوي مع نادي النصر يقدر بـ 804 مليون ريال سعودي، وبإجمالي العقد 2 مليار ريال سعودي لمدة موسمين ونصف، وبالرغم من امتلاك أحد أفضل اللاعب في التاريخ خيارًا بالبقاء في أوروبا أو استكمال مسيرته بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى إلى أنه قرر خوض تجربه جديده في الملاعب العربية مقابل راتب سنوي خيالي لم يحصل عليه في مسيرته.

بينما سيحصل اللاعب بروزوفيتش المنتقل من انتر ميلان لنادي النصر على راتب سنوي يقدر بـ 26 مليون يورو في الموسم الواحد، بالرغم من وصوله إلى 30 عام.

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