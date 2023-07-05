فرجاني ساسي يودع جماهير الدحيل القطري برسالة مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - علق التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الدحيل القطري على رحيلة من صفوف الفريق القطري بعد انتهاء الموسم المنقضي 2023_2024.

ونشر اللاعب التونسي فرجاني ساسي رسالة مؤثرة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " بعد رحيله عن صفوف الفريق قائلا :" كان لي الشرف امثل نادي الدحيل و احقق بطولات و اشكر النادي على ثقتهم و احترافيتهم واتمنى لهم التوفيق.

على الجانب الأخر ، قد أعلن الدحيل القطري، توجيه الشكر إلى التونسي فرجاني ساسي عن الفترة التي انقضاها اللاعب خلال الفترة الماضية داخل النادي .

أصدر الدحيل القطري بيان صحفي يكشف فيها عن رحيل اللاعب قائلا :"

‪ سـاسي يغادر الفريق

أنهت ادارة النادي تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي وقدمت له الشكر بعد تواجده مع الفريق منذ موسم 2022/2021، نجح خلال تواجده ومساهمته مع زملائه في تحقيق لقب الدوري ولقب كأس الأمير ولقب كأس قطر ولقب كأس أريدُ.

وثمنت الإدارة انضباط اللاعب خلال فترة تواجده مع الفريق وتمنت له التوفيق والنجاح في محطته الاحترافية الجديدة.

توج فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري العديد من الألقاب المحلية مع الدحيل ولقب كأس الأمير ولقب كأس قطر ولقب كأس أريدُ.

في سياق مٌتصل ، رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على موقف اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري من الانتقال إلى القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وكان فرجاني ساسي قد أكد أنه في حال عودته إلى مصر سيعود إلى الزمالك مشيرًا أنه يرتبط بجماهير القلعة الحمراء، ما دقع سيد عبدالحفيظ للرد على اللاعب التونسي.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية “ ساسي لاعب مميز للغاية، ولكنها رغبة مشتركة، الأهلي لا يريد التعاقد معه ”.

وأتم “ الأهلي لم يتفاوض في الأساس مع فرجاني ساسي، على الرغم من إمكانيات اللاعب المميزة، كذلك أشرف بن شرقي الذي كان متاحًا بدون عقد بعد قرار رحيله عن الزمالك، ولكن لم نفاوضه ”.

يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.