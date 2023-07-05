طموحات محمد صلاح تعصف بأحلام الأندية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الدوري السعودي نتيجة مفاوضات القطبين الكبيرين النصر والهلال مع الدولي محمد صلاح، بعد الانتدابات القوية للأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية تُفيد بإن العالمي والزعيم يتصارعان على التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإنجليزية أن الثنائي النصر والهلال يبحثون عن التعاقد مع الدولي المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن النصر يأمل في ضم صلاح من أجل مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الموسم الجديد، ومن ثم المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأن الإدارة ترغب في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

بينما ترغب إدارة الهلال في التعاقد مع "مو" من أجل تدعيم صفوف الفريق للرد على صفقة النصر العالمية بالتعاقد مع رونالدو.

تفكير محمد صلاح

يُفكر محمد صلاح في الاستمرار مع ليفربول خلال الموسم الجديد، حيث بدأ اللاعب في الاستعداد بقوة لخوض تدريبات منفردة في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ويرغب اللاعب في التتويج بالدوري الإنجليزي مع الريدز خلال الموسم المقبل، خصوصًا وأن الموسم الماضي يعد الأسوأ لليفر خلال الست سنوات الماضية، بعدما فقد الفريق فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب احتلاله المركز الخامس في البطولة.

وكشفت مصادر مقربة من محمد صلاح أن اللاعب يرغب في تأجيل خطوة الانتقال للدوري السعودي لما بعد الموسمين المقبلين، حيث يعتقد الدولي المصري أن انتقاله لدوري "روشن" سيجعل مسيرته الكروية تبدأ في التراجع، على الرغم من المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع ليفربول.

ويرغب النجم الدولي في حصد المزيد من البطولات والإنجازات الجماعية والفردية على رأسها جائزة أفضل لاعب في أوروبا أو العالم، وتحقيق الحذاء الذهبي مرة آخرى.

وانتقل محمد صلاح لليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، بعد صراع قوي مع يوفنتوس، والذي كان يرغب في اتمام التعاقد مع اللاعب، بعدما نجح في تقديم مستويات مميزة مع الذئاب في الكالتشيو.

واستطاع صاحب الـ31 عامًا في التتويج بعدد من الألقاب مع ليفربول، حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب عدد من الجوائز الفردية الكثيرة.