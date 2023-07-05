شبانة: الأهلي يسعى لتحصين مارسيل كولر بإبرام عقد جديد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي ترغب في التحصين على مدرب الفريق مارسيل كولر، الذي حقق نتائج بطولات مميزة خلال الفترة الماضية.

أكد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: " ان إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة سيعلن التفاصيل الكاملة عن الاستاد الجديد بالتعاون مع شركة عالمية، بشراكة اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي عالمي".

أشار: "استقرار كرة القدم، يعود بالطبع على الاستقرار الإداري والذي جعل هناك حالة تركيز من جانب مجلس الإدارة في التفكير في مزيد من المشروعات الاستثمارية".

ارداف : "الأهلي يقوم بتحصين كولر، و يمدد عقده موسمين آخرين، لأن هناك خطة لوجود مشروع طويل الأمد، وهناك حالة اعجاب بالتنظيم والدقة التي يتمتع بها المدرب السويسري، ولذلك يسعى النادي للمحافظة عليه لأطول فترة وتحصينه من اي اغراءات اخرى، لذلك النية تتجه لتجديد عقده حتى 2026".

أنهى حديثه: "الأهلي يرغب في وجود عرض رسمي لـ عمرو السولية، من أجل مناقشة امكانية رحيله، ويرفض الاتصالات الهاتفية".

على الجانب الأخر يستعد المارد الأحمر لمواجهة الإسماعيلي خلال الديربي الناري مساء اليوم الأربعاء في منافسات الجولة الـ18 المؤجلة في بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلى المتوقع لمباراة الأهلى في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

في الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، كريم عرفات

في الوسط: محمد حسن، سيرج أكا، كريم الديب

في الهجوم: أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراة اليوم الأربعاء بين الأهلي والإسماعيلي، المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز

ولقي فريق الإسماعيلي الهزيمة من نظيره فريق النجوم بنتيجة هدفين دون مقابل في دور الـ 32 من كأس مصر، وبعدها تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بمسابقة الدوري، ثم خسر من طلائع الجولة في الجولة 30 بهدف نظيف.

وفي الجولة 32 تعادل مع أسوان بهدف محمد الشامي، ليرتكز في المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 34 نفطة.

واستطاع فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي الفوز في 7 مواجهات فقط مقابل 13 تعادلًا و11 مواجهة تذوق فيها طعم الهزيمة، حتى أصبح بعيدًا عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين.

وتمكن فريق الإسماعيلي بمنافسات الموسم الماضي 2021-2022 من إنقاذ نفسه بتحقيق البقاء ببطولة الدوري للموسم الجاري، والذي تحقق في الجولة الختامية، وبالرغم من خسارته لقاء الجولة الأخيرة حينها لكن تعادل غزل المحلة والاتحاد السكندري في لقاء الجولة الأخيرة كان له الدور الأكبر في بقاء الدراويش بمنافسات الدوري الممتاز حتى هذا الموسم.

وتنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي والأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يوليو الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة النصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.