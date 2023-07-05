نهاية غير سعيدة بين باريس سان جيرمان والمدرب جالتيه

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء علاقته بمدربه كريستوف جالتييه لُيسدل الستار على موسم مضطرب تحت قيادة المدرب الذي يتبقى عام على نهاية عقده.

ووقع جالتييه عقدًا لمدة عامين عندما وصل إلى استاد "بارك دي برينس" قبل موسم 2022-2023، لكن رغم قيادة الفريق للانفراد بالرقم القياسي للفوز بالدوري المحلي للمرة 11 فإن الفشل في دوري أبطال أوروبا عاد ليطارده.

من المتوقع أن يعلن نادي العاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي ترك منصبه كمدرب لمنتخب بلاده عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم الأخيرة بركلات الترجيح أمام المغرب.