شبانة يكشف حقيقة عقوبة خالد بوطيب على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية ، ان الاتحاد المصري لكرة القدم لم يستقبل اي خطاب رسمي من الفيفا بخصوص عقوبة مالية على الزمالك في قضية المغربي خالد بوطيب خلال الفترة الماضية .



قال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة لم يتلقى أي خطاب رسمي بشأن وجود عقوبات ضد بوطيب، كما أن الفيفا أو المحكمة الرياضية يقومون بإرسال مخاطبات إلى الاتحاد والزمالك والوكلاء وغيرهم".



وأتم حديثة: "ربما يكون هناك حكم نهائي أو لا، وسوف تتضح خلال الفترة المقبلة كل التفاصيل الخاصة بالقضية".

على الجانب الأخر، تمكن فريق الزمالك التأهل الرسمي لدور نصف نهائي كأس مصر في نسخته الحالية بالفوز على المقاولون العرب في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أهداف الزمالك والمقاولون العرب

وسجل القلعة البيضاء سلسلة من الأهداف في شباك المقاولون العرب6 أهداف مقابل هدف واحد ، سجل التونسي سيف الجزيري الهدف الأول له في الدقيقة 41 والهدف الثاني في الدقيقة 52 والهدف الثالث في الدقيقة 57 ، بينما سجل زيزو هدفين في شباك المقاولون العرب في أحداث الشوط الأول في الدقيقة 17 والهدف الثاني في الدقيقة40 قبل نهاية الشوط الاول، فيما سجل شيكابالا الهدف الأول له السادس للقلعة البيضاء .

ليضرب الزمالك موعدًا مع نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر ولم يٌحدد موعد لقاء الزمالك وبيراميدز حتي الأن.

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وشارك محمود شبانة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في كأس مصر.

وفي نفس السياق وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا خاصا لعمرو السيسي لاعب الوسط على هامش مران اليوم.

وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب بجانب الجيمانيزيوم، ولم يشارك في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضة للإرهاق بعد المشاركة أمس أمام المقاولون العرب.