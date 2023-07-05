ديشامب: مبابي سيتوج بالكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي على أن مواطنه كيليان مبابي سيفوز بالكرة الذهبية "البالون دور"، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع فريقه باريس سان جيرمان ومنتخب بلاده خلال الفترة الماضية.

وأعرب ديشامب عن تفائله فيما يخص فوز مبابي بالكرة الذهبية خلال العام الحالي، حيث شدد على أن فوز لاعب فرنسي دولي بالجائزة سيكون رائع.

وشدد المدرب الفرنسي على أن كيليان لاعب من طراز فريد، كما أنه مختلف عن الآخرين، فهو يجيد تحمل المسؤولية.

ديشامب: مبابي لاعب من طراز فريد سواء كنت تحبه أو لا

تحدث ديشامب عن إمكانية مبابي في الفوز بالكرة الذهبية، حيث قال: "لدي تفاؤل بفوز مبابي بجائزة الكرة الذهبية هذا العام".

وأضاف المدرب الفرنسي: "لست موضوعيًا في هذا الجانب على وجه التحديد، الأمر سيكون رائع للغاية حال فاز بها لاعبًا فرنسيًا دوليًا".

بينما علق ديشامب على موعد فوز مبابي بالكرة الذهبية: " فوز مبابي بالكرة الذهبية سيكون عاجلًا أم آجلًا، فكيليان شخص طموح للغاية، كما أنه يبذل قصارى جهده لترك بصمته في تاريخ كرة القدم الفرنسية بكل ما يستطيع".

وأردف مدرب المنتخب الفرنسي: "لاعب باريس سان جيرمان نجم من الطراز الفريد، بجانب أنه مختلف عن الآخرين، فيجيد تحمل المسئولية كقائد، بصرف النظر إذا كنت تحبه أو لا، نحن نتحدث عن كيليان مبابي".

وكان كيليان مبابي قد توج ببطولة كأس العالم روسيا 2018 مع المنتخب الفرنسي، بعدما نجح في تقديم بطولة كبيرة، جعلته مطمع العديد من الأندية الأوروبية، على رأسهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لينجح الأخير في خطف اللاعب.

ولم يستطع اللاعب تحقيق لقب المونديال خلال النسخة الماضية بقطر 2022، بعدما حقق المنتخب الأرجنتيني اللقب للمرة الثالثة في تاريخه على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4/2، في المواجهة التي شهدت تسجيل مبابي “هاترك”، ليفوز بلقب هداف المسابقة، بعدما نجح في إعادة منتخب بلاده للمباراة في كل مرة كان يتقدم فيها التانجو في النتيجة.

ويرغب مبابي في التتويج بالكرة الذهبية خلال الفترة المقبلة، مما يجعل اللاعب يفكر بشدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.