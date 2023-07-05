منتخب مصر يٌحقق إنجازًا كبيرا في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب مصر الأولمبي التأهل الرسمي لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على غينيا بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وحقق منتخب مصر الأولمبي رقمًا مميزًا في البطولة الأفريقية تحت 23 عامًا، حيث وصل الفراعنة للنهائي الأمم الأفريقية دون استقبال أي هدف خلال مباريات منتخب مصر في البطولة حتي دور نصف النهائي .

تمكن الفراعنة خلال مسابقة كأس الأمم الأفريقية بالحفاظ على نظافة شباك المنتخب مصر من أي لدغات من المنافسين .

فازت الفراعنة على غينيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد طنجة الدولي في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

واستطاع محمد شحاته من التسجيل من هدف اللقاء الوحيد لصالح منتخب مصر من تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس غينيا .

ليضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره المغرب مساء السبت المقبل في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس.

في سياق مٌتصل ،أكد محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، أنه يرغب في تواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول مع منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد باريس المقبلة بباريس العام المقبل 2024، كما أن تواجد أحمد فتوح بسبب الأخطاء المتكررة من حاتم سكر خلال المباريات الماضية.

وأوضح عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" أن لاعب المنتخب المصري الأولمبي يلعبون برجولة والتزام تكتيكي تام، مما يجعلهم يعوضون الفوارق الفنية مع المنتخبات الأخري في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحاته إلى أن تواجد محمد بركات، عضو اتحاد الكرة سهل الكثير على لاعبي الجيل الحالي، بالإضافة إلى إحتياج هذا الجيل لبطولة منتظمة.

وشدد على أنه يرغب في تطبيق فكرة مدرب منتخب مصر السابق محمود الجوهري بإقامة دوري الرديف، حيث كانت هذه الفكرة موجودة في السابق، وكان اللاعبين الشباب يتعرضون للضغط الجماهيري.

عبد الجليل: لاعبو منتخب مصر يلعبون برجولة والتزام تكتيكي

تحدث محمد عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:"شباب منتخب مصر الأولمبي يلعبون برجولة والتزام تكتيكي تام، هذا الأمر جعلهم يعوضون الفوارق الفنية مع المنتخبات الإفريقية الأخرى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما".