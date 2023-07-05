رئيس الاتحاد البرازيلي يكشف سر اختياره لـ دينيز مدربًا مؤقتًا لـ السامبا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين المدرب فيرناندو دينيز مديرًا فنيًا مؤقتا للمنتخب البرازيلي بعقد لمدة عام واحد فقط.

وذلك لحين انتقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني لتدريب المنتخب البرازيلي في منتصف العام المقبل.

وأوضح إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة لدى الإعلان عن تعيين دينيز أن أنشيلوتي سيكون مديرًا فنيًا للفريق في بطولة كوبا أميركا 2024.

ويتولى دينيز قيادة المنتخب البرازيلي بشكل مؤقت إلى جانب عمله مديرا فنيا لفريق فلومينيزي البرازيل على أن تكون فترة عمله مع المنتخب البرازيلي في الأشهر المقبلة قاصرة على فترات ارتباط الفريق بتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال رودريجيز في تصريحات صحفية عن تعيين دينيز:لدينا العديد من المدربين الرائعين في البرازيل، و دينيز أحدهم حيث أدركت عمله المبتكر وفلسفته مع الأندية التي تولى تدريبها، أحب بالفعل نزعاته الخططية وتجديداته، ولهذا فإنه مدرب يتشابه مع المدرب أنشيلوتي الذي سيتولى المسؤولية في كوبا أميركا، فلديهما نفس النزعة.