شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الإسماعيلي.. أبرز أرقام قمة الإثارة والمتعة قبل صدام الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى مباراة قوية وصعبة عندما يلتقي مع الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين نظرا لطموح الفريقين المتضاربة من مواجهة الليلة.

ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الفوز من أجل استعادة انتصارات والاقتراب خطوة نحو تحقيق درع الدوري للمرة الـ43 في تاريخه وبعد غياب موسمين، لاسيما بعدما تعادل مع فيوتشر في المباراة الأخيرة، فيما يبحث الإسماعيلي عن تحقيق نتيجة إيجابية لتكون طوق نجاة نحو تأكيد بقاؤه في دوري الأضواء والشهرة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 42 بطولة وهو البطل التاريخي لها، بينما يبلغ رصيد أقرب منافسيه 14 لقبا فقط.

ويخوض الأهلي اليوم المباراة رقم 123 في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري بمسماها القديم (العام) والجديد (الممتاز) وفيما يلي تاريخ أرقام مواجهات الفريقين.

المباراة رقم 123

قبل انطلاق مباراة اليوم، لعب الأهلي مع الإسماعيلي 122 مباراة حقق الفوز في64 مباراة بينما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة. وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي في 36 مباراة.



أحرز الأهلى 180 هدفاً في مرمى الإسماعيلي مقابل 95 هدفا في مرماه.

أكبر فوز

أكبر فوز حققه الأهلي في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي كان بنتيجة 8- صفر وكانت في موسم 57-1958.



فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 6 صفر مرتين، ومرة واحدة بنتيجة 5-2.

الرباعيات

حقق الأهلي الفوز برباعية على الإسماعيلي 5 مرات، منها ثلاث مرات بنتيجة 4- صفر، ومرتان بنتيجة4-3، أما الإسماعيلي ففاز بالرباعية ثلاثة مرات بنتيجة 4-3، 4-2، 4-1 وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 4-4.

الهداف التاريخي



صالح سليم هو هداف الأهلي في مباريات الإسماعيلي وأحرز عشرة أهداف منها سبعة أهداف في مباراة واحدة وهو رقم قياسي لم يتحطم خلال تاريخ هدافي بطولة الدوري العام، يليه أحمد مكاوي برصيد تسعة أهداف، وتوتو برصيد سبعة أهداف، ومحمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات برصيد ستة أهداف لكل منهم، ثم محمد رمضان برصيد خمسة أهداف، أما هدافو الإسماعيلي في لقاءاته مع الأهلي فكل من عوض عبد الرحمن وعماد سليمان وبشير عبد الصمد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

ومن الطريف أن كلا من محمد بركات وعبد الله السعيد وعمرو السولية الذين لعبوا لكلا الفريقين، وأحرزوا أهدافاً في مرمى الإسماعيلي والأهلي.