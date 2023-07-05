شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الراحلين عن الأهلي قبل نهاية الموسم الحالى.. برونو سافيو الأحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية رحيل أكثر من لاعب عن قائمة الفريق الأحمر على سبيل البيع النهائي، فيما اقترب أكثر من لاعب من الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.

ورحل عن الأهلي حمدي فتحي بعدما تم بيعه إلى نادي الوكرة القطري مقابل مبلغ 3.25 مليون دولار في الصيف الحالي، حيث أعلن النادي القطري تعاقده مع حمدي فتحي لمدة 3 سنوات قادمة.

كما رحل البرازيلي برونو سافيو على سبيل البيع النهائي إلى ناديه السابق بوليفار البوليفي، حيث أعلن النادي لأهلي بيع اللاعب بشكل نهائي، ليترك مكانا شاغرا في قائمة اللاعبين الأجانب بقائمة الفريق الأحمر.

وهناك أكثر من لاعب على أعتاب الرحيل عن الأهلي أبرزهم أيمن أشرف الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم تجديد عقده بناءا على رغبة مارسيل كولر المدير الفني.

كما اقترب شادي حسين من الانتقال إلى نادي زد في الميركاتو الصيفي في ظل خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

كما يوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن الأهلي سيتحدد خلال الفترة القادمة.