شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستبعد محمد هلال من التدريبات الجماعية عقب أزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو استبعاد محمد هلال صانع العاب الفريق من التدريبات الجماعية وذلك عقب أزمة المنشطات التي أثيرت مؤخرا .

وكان مسئولي البنك الاهلى تلقوا اخطارا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بإيجابية العينه الثانية للاعب محمد هلال مما يستوجب إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر مع عدم مشاركته في تدريبات فريقه .

ويدخل فريق البنك الاهلى في منافسة شرسة على البقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل مع أندية كل من سموحة و الاسماعيلى و طلائع الجيش و غزل المحلة و الداخلية .

وكان ودع فريق البنك الاهلى بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن دور الثمانية من عمر البطولة في اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يوليو ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و يقام اللقاء على ستاد المحلة في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 13 مباراة .