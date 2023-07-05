اخبار الرياضه

البنك الأهلى يستبعد محمد هلال من التدريبات الجماعية عقب أزمة المنشطات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستبعد محمد هلال من التدريبات الجماعية عقب أزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو استبعاد محمد هلال صانع العاب الفريق من التدريبات الجماعية وذلك عقب أزمة المنشطات التي أثيرت مؤخرا .

وكان مسئولي البنك الاهلى تلقوا اخطارا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بإيجابية العينه الثانية للاعب محمد هلال مما يستوجب إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر مع عدم مشاركته في تدريبات فريقه .

ويدخل فريق البنك الاهلى في منافسة شرسة على البقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل مع أندية كل من سموحة و الاسماعيلى و طلائع الجيش و غزل المحلة و الداخلية .

 وكان ودع فريق البنك الاهلى بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن دور الثمانية من عمر البطولة في اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يوليو ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و يقام اللقاء على ستاد المحلة في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 13 مباراة .

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا