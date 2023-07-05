شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلى.. مدبولى والشامى ومجدى يقودون الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الأهلي اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامته اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بإستاد برج العرب ...

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى :

.أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع :

محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي

خط الوسط:

محمد حسن، سيرج أكا، عماد حمدي ، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم:

أحمد مدبولي، محمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد كوكو ومحمد نصر وأحمد محسن وكريم عرفات وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوي وعمر الساعي ومروان حمدي