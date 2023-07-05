شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ"حمدي فتحي": شكرا على كل شيء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على توجيه الشكر إلى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر والمنضم حديثا إلى نادي الوكرة القطري.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابها على فيسبوك: " شكرا على كل شيء يا حمدي".

و أسدل الستار على رحلة حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى، مع القلعة الحمراء بعدما أعلن نادى الوكرة القطري انهاء كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب واقتراب التوقيع الرسمي.

لعب حمدي فتحي 152 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 11019 دقيقة، وسجل 14 هدفاً وصنع تسعة، وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين .

حمدى فتحى من مواليد 29 سبتمبر 1994، وكان أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة المارد الأحمر والفراعنة بالسنوات الأخيرة.

حمدى فتحى ولا يزال فى منتصف مسيرته الكروية، فهو شاب مجتهد أصبح بين يوم وليلة عمودا أساسيا للنادى الأهلى ومنتخب مصر .

بدأ حمدى فتحى مسيرته مع الساحرة المستديرة بقميص فريق ألعاب دمنهور فى موسم 2014 / 2015 عندما كان الفريق يلعب فى الدورى الممتاز وقدم أداء جيدا، وشارك وقتها فى 31 مباراة ببطولة الدورى، سجل خلالها 3 أهداف كان أحدها فى شباك النادى الأهلى، وآخر فى مرمى الأسيوطى "بيراميدز حاليا" بينما كان الهدف الثالث فى شباك الاتحاد السكندرى، بالإضافة إلى أنه نجح فى صناعة 4 أهداف.