شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل المالية لصفقة انتقال برونو سافيو من الأهلى لبوليفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النادي الأهلي على انتقال برونو سافيو، لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي بوليفار البوليفي بصفة نهائية، حيث قام أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

وانضم برونو سافيو إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل 1 مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمال الصفقة إلى مليون دولار.

يذكر أن أن النادي الأهلي قام بشراء برونو سافيو من بوليفار مقابل 1.5 مليون دولار عندما كان سعر الدولار المصري 18 جنيه، أي ما يعادل 27 مليون جنيه آنذاك، قبل أن يعيد بيعه لناديه السابق في الميركاتو الصيفي بالسعر الجديد للدولار والبالغ 31 جنيه، أي أنه تم بيعه مقابل 31 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن برونو سافيو كان يتقاضى مبلغ 800 ألف دولار مع الأهلي منذ انضمامه للأهلي مطلع الموسم الحالي، قبل أن يعود إلى ناديه بعد موسم واحد قضاه في القلعة الحمراء.

ولم يشارك برونو سافيو لفترات طويلة مع الأهلي، ولكنه ساهم في تحقيق لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، كما نجح في تحقيق 4 بطولات مع الأهلي وهي السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.