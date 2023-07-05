شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بـ"تميمة برج العرب" أمام الإسماعيلى فى كلاسيكو الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

جمهور الكرة على موعد قمة كروية مُمتعة كما هي عادة مباريات الفريقين دائماً ،لذا فأن الأنظار كلها ستتجه صوب الاسكندرية عندما يلتقي المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.

ويتسلح الأهلي بسجله المميز أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب، منذ قرار إقامة مباريات الفريقين هناك موسم 2015-2016، حيث لم يخسر الفريق الأحمر أمام الدراويش في 10 مواجهات سابقة على نفس الملعب في كل البطولات.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي 7 مرات على "برج العرب"، وتعادل 3 مرات.

وبشكل عام، لم يتعرض الأهلي للخسارة في مباراة أمام الإسماعيلي بكل البطولات منذ الهزيمة في نوفمبر 2010 بنتيجة 1-3 بالدوري.

وحسم الأهلي مباراة الدور الاول أمام الإسماعيلي في الموسم الحالى، التي أقيمت ضمن الجولة الافتتاحية على برج العرب، بهدف دون رد سجله شادى حسين.