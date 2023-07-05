شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُنهى تصور دوري المحترفين ويعلنه خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن المجلس أنتهى من وضع تصور دوري المحترفين والدرجات الأدنى من الدوري المصري، وسيعلنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الكومي ، إن المجلس أنهى التصور وسيتم اخطار جميع الأندية به، وبعدها سيتم الإعلان عن هذا التصور لوسائل الإعلام.

وعن انعقاد جمعية عمومية غير عادية غدا الخميس أجاب: "مش هيكون فيه اجتماع لأننا كنا في إجازة لمدة 7 أيام في عيد الأضحي، والمؤكد أن التصور الذى سيتم اعلانه سيلقى توافق الجميع".

وحضر 50 ناديا بخطابات رسمية إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل رفض تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني، وكان اتحاد الكرة قد أقر بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني الموسم المقبل من 20 فريقا للمنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".