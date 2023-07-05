كولر يستبعد كهربا.. والجمل يستعين بمدبولي.. التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

تشكيل الاسماعلي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي

وجاء تشكيل الدراويش للمباراة على النحو التالي :

أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى.

ومن أمامه ثنائي الدفاع محمد هاشم وباهر المحمدي، وفي الجانب الأيسر محمد دسوقي وفي اليمين عصام صبحي.

وفي خط الوسط من الرباعي سيرجي أكا وعماد حمدي ومحمد حسن وعبدالرحمن مجدي، وفي المقدمة أحمد مدبولي ومحمد الشامي.