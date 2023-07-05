كيليان مبابي نجم «باريس سان جيرمان» يوجه صدمة عنيفة لـ «ناصر الخليفي»

الشارقة - اميمة ياسر - قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه لن يسمح برحيل نجمه كيليان مبابي بشكل مجانا، مشيرا إلى أنه إذا أراد الاستمرار في النادي الباريسي عليه توقيع عقد جديد هذا العام.

وفاجأ كيليان مبابي، النادي العاصمي بعدم رغبته تمديد التعاقد بينهما إلى ما بعد 2024، وذلك بعدما وقع عقده الحالي في مايو من العام الماضي بعد مفاوضات ماراثونية.

وأكد الخليفي خلال تقديم لويس إنريكي مدرباً جديداً لباريس سان جيرمان: "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل مجاني".

وشدد رئيس سان جيرمان: "إذا كان كيليان يريد البقاء، فنحن نريده أن يبقى هنا ولكن يجب على مبابي أن يوقع عقدًا جديدًا".

وأضاف الخليفي: "قال مبابي سابقاً إنه لن يرحل مجاناً. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي.. لقد صدمت حقًا عندما علمت أن مبابي ينوي المغادرة مجانًا".

وتابع: "نريد بقاء مبابي لكنه لا يستطيع المغادرة مجانا فالأمر واضح وبسيط جدا.. لقد كان اتفاقًا شفهيًا وقد قال مبابي ذلك أيضًا علنًا في مقابلة. لذا فهو غير قابل للنقاش".

وواصل: "لا يمكن أن تسمح برحيل أفضل لاعب في العالم يغادر النادي مجانًا. هذا لا يحدث أبدًا".