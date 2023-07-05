الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب حمزة الجميل المدير الفني لفريق نادي الإسماعيلى تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة النادي الاهلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 – 2023.

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يحتل النادي الأهلي المركز الاول فيث جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز الثاني في الترتيب، لكن المارد الأحمر له 4 مواجهات مؤجلة، وحقق الأحمر الفوز في 21 لقاء وتعادل في 6 مواجهات بدون أي هزيمة حتى الآن.

على الجانب يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثالث عشر من الترتيب برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات والتعادل في 13 لقاء وخسارة 11 مواجهة حتى الآن.

تشكيل الإسماعيلى لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن الجمل تشكيل الدراويش والذي اعتمد على كل من

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

في خط الدفاع: محمد دسوقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحي.

في خط الوسط: سيرجى أكا، محمد حسن، عماد حمدي، عبدالرحمن مجدى، أحمد مدبولى.

في خط الهجوم: محمد الشامى.

وتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلى أمام الأهلي في لقاء اليوم كل من محمد كوكو وأحمد محسن ومحمد نصر وكريم عرفات وكريم الديب ومروان حمدي ومحمود الشبراوي وعمر الساعي وياو أنور.

انتهت نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والإسماعيلى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل سجله اللاعب شادي حسين في الدقيقة 73 من عمر المبارة التي أقيمت على ملعب ستاد برج العرب.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلى

على الجانب الأخر بدأ النادي الأهلي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة، وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر، وفي خط الهجوم محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الإسماعيلى كل من علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

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