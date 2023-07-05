الأهلي يعلن مد فترة إختبارات الناشئين بالشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مد اختبارات الناشئين التي تقام حاليًّا بمحافظة الشرقية، لمدة يوم إضافي، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته الاختبارات في المحافظة.

وبدأت اختبارات الناشئين بمحافظة الشرقية أمس الثلاثاء، داخل مقر أكاديمية الأهلي بمركز شباب أبو كبير، وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات وحتى نفاد الكمية.

وتتواصل اختبارات الأهلي للناشئين في مختلف المحافظات، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات في محافظة السويس بعد غد الجمعة، وتبدأ منذ السابعة صباحًا، علمًا أنها سوف تقام في مقر أكاديمية الأهلي بنادي النصر للبترول.

حمدي فتحي يودع جماهير الأهلي بعد إنتقاله للوكرة القطري

وجه حمدي فتحي نجم وسط المنتخب الوطني رسالة وداع لجماهير فريقه السابق الأهلي بعد إعلان انضمامه إلى الوكرة القطري.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام:" شكراً النادي الأهلي ، شكراً الإدارة ، شكراً جمهور الأهلي العظيم.. فخور إني كنت جزءاً صغيراً من كيان كبير وعظيم".

وأضاف:" شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً.

وتابع:" أخيراً شكراً لجميع الاجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعوديين .. و لنا عودة".

كواليس رحيل برونو سافيو عن الأهلي

على جانب آخر أعلن النادي الأهلي رحيل اللاعب البرازيلي برونو سافيو عن صفوف الفريق والعودة مرة أخرى لفريقه السابق نادي بوليفار البوليفي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، بعد المستوى الضعيف الذي ظهر به اللاعب مؤخرًا.

تعاقد الأهلي مع برونو سافيو في صيف 2022 مقابل 1.5 مليون دولار، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المنتظر منه ليعود من جديد للدوري البوليفي.

هناك العديد من الأسباب التي جاءت خلف رحيل برونو سافيو عن المارد الأحمر، وكان أولها هو تعالي البرازيلي على لاعبي الفريق وأنه أفضل منهم فنيًا ومتميز عنهم داخل الفريق، والذي كان وشيكًا أن يسبب أزمة بين اللاعبين.

السبب الثاني هو تواصل اللاعب مع مواطنه جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبوك هيونداي، وابعاده عن الانتقال للأهلي في الصيف الحالي.

وكان السبب الثالث هو شعور برونو سافيو بالغضب من إدارة النادي الأهلي بعدما علم بتأخر راتبه لمدة 5 أيام فقط، والذي أزعج اللاعب حيث قام بالعديد من الأزمات داخل الفريق مؤخرًا عجلت برحيله عن صفوف المارد الأحمر.

السبب الرابع هو قرار المدرب السويسري مارسيل كولر تجميد برونو سافيو وعدم الاستعانه به بسبب المشكلات التي قام بها، فضلًا عن هبوط مستوى اللاعب وعدم تقديم المستوى المتوقع منه قبل التوقيع الرسمي.