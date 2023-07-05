الغراقة القطري يتعاقد مع فرجاني ساسي رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الغراقة القطري عبر حسابة الرسمي، عن التعاقد الرسمي مع التونسي فرجاني ساسي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي .

ونشر الغراقة القطري عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا :" رسمياً .. فرجاني ساسي لاعبا للفهود ولمدة موسمين حتي عام 2026 .

وقدمت إدارة الغراقة القطري مساء اليوم الثلاثاء اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال مؤتمر صحفي في فترة الميركاتو الصيفي .

تحدث النجم التونسي فرجاني ساسي فقال :” سعيد جداً بالتوقيع واللعب للغرافة فهو ناد كبير وغني عن كل تعريف ببطولاته وإنجازاته، وأتمنى تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق وتحقيق أهداف الغرافة وإسعاد الجماهير".

وأوضح ساسي : ” جاهز للتحدي الجديد وكتابة التاريخ مع الفهود بداية من الموسم المقبل، فبعد أن توفقت في مسيرتي مع الدحيل والحمدلله كانت هناك مفاوضات مباشرة مع إدارة الفريق ولم يكن هناك أي اعتراض وأي لاعب يتمنى اللعب لنادٍ كبير مثل الغرافة وشرف كبير لي حمل ألوان الفهود".

واختتم فرجاني تصريحاته بقوله :” هي تجربة جديدة لي وأنا من نوعية اللاعبين الذين يحبون الاستقرار وكذلك لبداية مسيرة جديدة ومختلفة مع الفهود، بحكم أنني أُعجبتُ كثيراً بالمشروع الفني لفريق الغرافة".

ونشر اللاعب التونسي فرجاني ساسي رسالة مؤثرة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " بعد رحيله عن صفوف الفريق قائلا :" كان لي الشرف امثل نادي الدحيل و احقق بطولات و اشكر النادي على ثقتهم و احترافيتهم واتمنى لهم التوفيق.

على الجانب الأخر ، قد أعلن الدحيل القطري، توجيه الشكر إلى التونسي فرجاني ساسي عن الفترة التي انقضاها اللاعب خلال الفترة الماضية داخل النادي .

أصدر الدحيل القطري بيان صحفي يكشف فيها عن رحيل اللاعب قائلا :"

‪ سـاسي يغادر الفريق

أنهت ادارة النادي تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي وقدمت له الشكر بعد تواجده مع الفريق منذ موسم 2022/2021، نجح خلال تواجده ومساهمته مع زملائه في تحقيق لقب الدوري ولقب كأس الأمير ولقب كأس قطر ولقب كأس أريدُ.

وثمنت الإدارة انضباط اللاعب خلال فترة تواجده مع الفريق وتمنت له التوفيق والنجاح في محطته الاحترافية الجديدة.

توج فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري العديد من الألقاب المحلية مع الدحيل ولقب كأس الأمير ولقب كأس قطر ولقب كأس أريدُ.