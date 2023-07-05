ريكو " حارس سان جيرمان يغادر العناية ويتعافى من الغيبوبة

ياسر رشاد - القاهرة - غادر الإسباني سيرخيو ريكو حارس المرمى البديل لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، العناية المركزة الأربعاء، فيما يواصل تعافيه من إصابة في الرأس بعد خروجه من غيبوبة.

ويواصل الحارس البالغ من العمر "29 عاماً" تلقي العلاج في مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية، حيث أُدخل في 28 مايو بعد حادثة سقوطه عن صهوة جواد في مهرجان محلي.

وقال المستشفى: لقد خرج سيرخيو ريكو من وحدة العناية المركزة، حيث كان تحت المتابعة والمراقبة الدقيقة خلال الأسابيع الخمسة التي كان فيها تحت رعاية فريق العناية المركزة إلى جانب أخصائيين آخرين.

وأضاف أنه :اعتباراً من يوم الأربعاء، نُقل إلى جناح في المستشفى حيث سيستمر في تلقي الرعاية الطبية والتمريضية من فريق آخر من المتخصصين في المستشفى.

وكانت مصادر طبية أكدت أن ريكو واعٍ ويتواصل مع محيطه بعد خروجه من غيبوبة.

وفاز ريكو بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج" مرتين مع إشبيلية وانضم إلى سان جرمان بصفقة دائمة في 2020 بعد موسم على سبيل الإعارة.