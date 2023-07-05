حمدي فتحي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه حمدي فتحي نجم وسط المنتخب الوطني رسالة وداع لجماهير فريقه السابق الأهلي بعد إعلان انضمامه إلى الوكرة القطري.



وكتب حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام:" شكراً النادي الأهلي ، شكراً الإدارة ، شكراً جمهور الأهلي العظيم.. فخور إني كنت جزءاً صغيراً من كيان كبير وعظيم".

وأضاف:" شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً.

وتابع:" أخيراً شكراً لجميع الاجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعوديين .. و لنا عودة".

قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى

على جانب آخر تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، يفيد بمنحه مهلة لمدة ستة أيام، لتقديم مستند يفيد بسداده الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك ناديه السابق.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قد قررت تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة لصالح الزمالك.

وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة على كهربا بعد فسخ عقده مع الزمالك في 2019، والانتقال إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم عودته للدوري المصري إلى صفوف النادي الأهلي.

وكان محمود كهربا تقدم بطلب لتقسيط الغرامة لنادي الزمالك والمقدرة بمليوني و400 ألف دولار جنيه على خلفية فسخ عقده، فيما رد الـ"فيفا" بمنح كهربا مهلة لدفع الغرامة الموقعة عليه.

كهربا يتقدم بمذكرة قانونية لـ فيفا ردا على شكوى الزمالك

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية عبر ان سبورت اف ام ان كهربا حالياً بيجهز مع محاميه مذكرة قانونية يرسلها للفيفا يشرح فيها موقفه ويطلب مهلة لسداد الغرامة، مشيرا إلى أنه فى النهاية سيقوم بتسديد المبلغ لكى لا يتعرض لفترة توقف أخرى".

وكان محمود كهربا قد وقع عليه غرامة مالية تقدر بمبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وجاء قرار لجنة الانضباط بسبب فسخ كهربا عقده مع الزمالك فى 2019، والانتقال إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، ثم عاد للدورى المصرى عبر بوابة الأهلى.