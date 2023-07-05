الأهلى والإسماعيلى.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الأول بين الأهلى والإسماعيلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر مواجهات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 – 2023.

اقرأ ايضًا ..

ملخص الشوط الأول بين الأهلى والإسماعيلى

وشهدت مجريات الشوط الأول سيطرة كاملة من جانب المارد الأحمر على الإسماعيلي، وسط المزيد من المحاولات التي لم يترجمها اللاعبين لأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولم يشهد الشوط الأول أي بطاقة صفراء على أي من الطرفين، ينتهي الشوط بدون أي شراسة حقيقية على مرمى الفريق.

تشكيل وبدلاء الأهلى أمام الإسماعيلى

بدأ النادي الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج في خط الوسط، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الوسط الهجومي، محمد شريف في خط الهجوم.

ويمتلك الأحمر على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلى كل من علي لطفي وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو ومحمد هاني ومحمد فخري، حيث يمكن لمارسيل كولر الاستعانه بأحدهم في الشوط الثاني.

تشكيل وبدلاء الإسماعيلى أمام الأهلي

على الجانب الأخر بدأ نادي الإسماعيلي مباراة الأهلى بتشكيل مكون من أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى، محمد دسوقى وباهر المحمدى ومحمد هاشم وعصام صبحي في خط الدفاع، سيرجى أكا ومحمد حسن، عماد حمدي وعبدالرحمن مجدى وأحمد مدبولى في خط الوسط، محمد الشامى في خط الهجوم.

ويمتلك حمزة الجمل على مقاعد البدلاء أمام الأهلى كل من محمد كوكو وأحمد محسن وعمر الساعي وياو أنور ومحمد نصر وكريم عرفات وكريم الديب ومروان حمدي ومحمود الشبراوي، ويمكنه الاستعانه بهم في الشوط الثاني.

انتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي في لقاء الذهاب بالدور الأول من الدوري الممتاز بفوز الأحمر بهدف دون مقابل سجله اللاعب شادي حسين في الدقيقة 73 من عمر المبارة التي أقيمت على ملعب ستاد برج العرب.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا