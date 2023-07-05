إنتر ميلان يضم الدولي فراتيسي  لتعويض بروزفيتش

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد إنتر ميلان مع لاعب الوسط الدولي دافيدي فراتيسي قادمًا من ساسوولو، لتعويض قائده مارسيلو بروزوفيتش المنتقل إلى النصر السعودي.

وأعلن النادي الإيطالي ذاته عن تجديد تعاقده مع الثنائي التركي هاكان تشالهان أوجلو وأليساندرو باستوني.

وقال جوفاني كارنيفالي، المدير التنفيذي لساسوولو، لقد تمت الصفقة ،لم تكن صفقة سهلة لأنه كانت هناك العديد من الأندية المهتمة، ولكن الصفقة جيدة لنا وله أيضًا لأنه فضّل إنتر.

وأشارت الصحافة الايطالية الى أن إنتر ضم ابن الـ23 عامًا مقابل 27 مليون يورو بعقد لمدة خمس سنوات سيتقاضى بموجبه 2.8 مليون يورو في الموسم.

وتألق فراتيسي مع ساسوولو الموسم المنصرم مسجلا 7 أهداف في 36 مباراة في الدوري الايطالي.

وأعلن إنتر لاحقًا في بيانين مقتضبين تجديد عقد تشالهان أوجلو حتى 2027 والمدافع باستوني حتى 2028.

وأشارت الصحافة الإيطالية إلى أن باستوني رفع راتبه إلى 5.5 مليون يورو بينما انتقل التركي الى إنتر قادمًا من الغريم ميلان كلاعب حر منذ سنتين.

وتألق في خط الوسط الموسم المنصرم وساهم في قيادة إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره ضد مانشستر سيتي الإنجليزيبهدف نظيف.