لويس إنريكي مديرًا فنيًا لباريس سان جيرمان .. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان منذ قليل عبر حسابة الرسمي ، عن التعاقد مع الإسباني لويس إنريكي ابتداء الموسم الجديد، خلفًا كريستوف جالتييه .

نشر حساب باريس سان جيرمان عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان رسمي بخصوص التعاقد مع مدرب البي آس جي قائلا:" يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعيين لويس إنريكي مدربا لفريقه الأول.

المدرب الإسباني وقّع عقداً لمدة عامين.

باريس سان جيرمان

ومن المقرر ان يستمر باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتي عام صيف 2026.





أكمل البيان الصحفي ":يصل لويس أنريكي غارسيا، البالغ من العمر 53 عاما، إلى باريس مدعما برصيد ثري بسمعة دولية رائعة. وإذا كان قد بدأ مشواره لاعبا لسبورتيغ خيخون (1998-192)، وواصله في ريال مدريد (1992-1996)، فإن هذا اللاعب متعدد المناصب أرى وأكمل مسيرته في برشلونة (1996-2004)".

أشار البيان الصحفي :" بعد تقاده الرياضي بأربع سنوات، تقمص أنريكي بدلة المدرب، بداية مع الفريق الثاني لبرشلونة (2008-2011)، ثم روما الإيطالي (2011-12)، قبل أن يجلس على مقعد تدريب برشلونة عام 2014 ومعه نال أول ألقابه. خلال الموسم 2014-2015 تمكن من تحقيق ثلاثية تاريخية بتتويجه بدوري الابطال والدوري الاسباني وكأس اسبانيا، ثم أضاف إليهم كأس السوبر ثم كأس العالم للأندية. وانتهت مغامرته مع برشلونة عام 2017، بعد أن أضاف لقب الدوري الاسباني (2016) وكأسي اسبانيا (2016-2017)".

أشار:"بعدها قاد لويس إنريكي المنتخب الإسباني من يوليو 2018 إلى يونيو 2019، ثم من نوفمبر 2019 إلى ديسمبر 2022. مع لا روخا بلغ الدور نصف النهائي في يورو 2020 ونهائي دوري الأمم (2021)".

أردف :"كما أحرز الفني الإسباني عدة جوائز فردية من بينها جائزة أفضل مدرب التي تمنحها "فيفا" عام 2015".

في سياق مٌتصل ،يرفض النجم الفرنسي كيليان مبابي التجديد لنادي باريس سان جيرمان، يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، ويقترب من الانتقال لريال مدريد الإسباني.

اتفق مبابي مع فلورنتينو بيريز على الانتقال للميرنجي بعقد لمدة 4 مواسم مع أحقية التجديد لموسم رابع، لكن ناصر الخليفي رفض رحيل اللاعب، لكن لم يرضخ الفرنسي لمطالب رئيس ناديه بالتجديد.