الرياضة تنظم سلسة ندوات ثقافية بمراكز الشباب بالمحافظات

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، ندوات ثقافية للشباب بمراكز الشباب احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، من خلال استضافة بعض الخبراء الاستراتيجيين، في إطار الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب بالمحافظات.

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بمشاركة أعضاء الأندية الثقافية بالمحافظات التالية ( الجيزة : بمركز شباب الجيزة وقد حاضر بالندوة اللواء أركان حرب أشرف مظهر - خبير استراتيجي و محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، وبمحافظة الشرقية، في مركز التنمية المجتمعية ببلبيس وقد أدار الندوة الدكتور محمد فريد الصادق، وبكفر الشيخ، في المركز الثقافي لمحافظة كفر الشيخ ،وقد قدم الندوة الدكتور طارق عمارة - عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والبحر الأحمر : بمركز شباب القصير ،وقد ألقى الندوة الدكتور ياسر خليل - مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر، وشمال سيناء : بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش، وقد حاضر بالندوة الشيخ عزمي أبو مليح ، والدكتور سامح عطا - دكتور بجامعة سيناء ، والأستاذ مصطفى قطامش - رئيس الكيان الشبابي لطلاب تحيا مصر).



وتناولت الندوات، أهداف ثورة يونيو ، والوضع القائم قبل الثورة من جميع الاتجاهات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، وعرض أهم الإنجازات على أرض الواقع من الناحية الصحية والبنية التحتية.



وكما ناقشت الندوات، دور القيادة السياسية في السير بخطوات متسارعة نحو إستكمال مسيرة التنمية والرخاء في كافة مناحي الحياة.



جدير بالذكر أن هذه الندوات تهدف إلى غرس قيم المواطنة في نفوس الشباب وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن وتعريفهم بالدور الذي قامت به قواتنا المسلحة في تنمية ووضع خطة تطوير شاملة للنهوض بالوطن.

الشباب والرياضة تقدم عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية

على جانب آخر تقدم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (ايجيكوبت) عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرص تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، حيث أنه يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل، فالتدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد .

ومن جانبها أكدت منال جمال - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي أهمية هذه التدريبات للشباب، ومدي حرص الإدارة المركزية علي التنوع في التدريبات التي توفرها للشباب ومتابعة تنفيذها لتحقيق اقصي استفادة منها.

ويتم تقديم منح في المجالات التالية:

١- دورة فني صيانة أجهزة منزلية (غسالة – بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة)

٢- التبريد والتكييف.

٣- النظم الكهربائية المتكاملة

تفاصيل الكورسات:

- الكورسات مجانيه تماماً

- التدريب مسائي.

- التدريب اوفلاين

- ٤ ايام بـ الاسبوع لمدة شـهر ونصف.

- التدريب بوسط البلد

شروط الالتحاق

شروط عامة:

١-خريج/ة فقط وليس للطلاب.

٢- السن من 18 : 35 سنة.

٣-موقف التجنيد محدد للذكور.

٤-الجدية والالتزام

٥-اجتياز المقابلة الشخصية.

٦-مؤهل عالي / مؤهل متوسط وفوق متوسط

٧-يفضل متفرغ او ليس لديه عمل.