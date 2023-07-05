شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الأهلي والإسماعيلى بالشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المباراة بنشاط هجومي، في الوقت الذي سيطر فيه الحذر الدفاعي على أداء الدراويش خشية من استقبال هدف مبكر، وهدد محمد شريف مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 13 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها أحمد عادل عبد المنعم.

وفرض لاعبو الأهلي استحواذهم على اللعب، وتحصل محمد الشامي لاعب الإسماعيلي على فرصة محققة للتسجيل في مرمى الأهلي ولكن سددها أعلى العارضة قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل على لاعب الدراويش، ولعب شريف رأسية في الدقيقة 29 من عرضية معلول ولكن وصلت إلى يد حارس الإسماعيلي، وفي الدقيقة 30 سدد أفشة تصويبة ولكن بعيدة عن مرمى الدراويش.

وأهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 36 من تمريرة أفشة حيث سجل الكرة بيمناه أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء، ولعب ديانج رأسية في الدقيقة 40 ولكن أمسك بها أحمد عادل، وصوب عبد القادر تصويبة في الدقيقة 41 ولعبها بطريقة "R2" ولكن ارتطمت في أقصى القائم الأيسر وارتدت داخل الملعب، وسدد مروان عطية تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت الضابع ولكن مرت أعلى العارضة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة في الدفاع، مروان عطية – أليو ديانج – أفشة في الوسط، بيرسي تاو – أحمد عبد القادر - محمد شريف في الهجوم .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى، محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي في الدفاع، محمد حسن، سيرج أكا، عماد حمدي ، عبدالرحمن مجدي في الوسط، أحمد مدبولي، محمد الشامي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد كوكو ومحمد نصر وأحمد محسن وكريم عرفات وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوي وعمر الساعي ومروان حمدي























































































